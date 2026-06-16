Agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos presuntos implicados en uno de los recientes atentados contra la empresa de transporte interprovincial Z Buss.

Los sospechosos fueron intervenidos cuando se movilizaban a bordo de una motocicleta, en la intersección de la avenida Santa Rosa y el jirón Rejalgar, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El comandante PNP Anthony Barrios, jefe encargado de la División de Investigación de Homicidios, precisó que los detenidos fueron identificados como André David Serquén Lamadrid (21), de nacionalidad peruana, y el ciudadano venezolano Axel Alejandro Briceño Sidrán (20).

“El ciudadano peruano que conducía la moto tiene antecedentes. Fue detenido por tenencia ilegal de armas el 15 de septiembre del año pasado, y este sujeto venezolano se viene haciendo las indagaciones correspondientes a fin de establecer por dónde hizo su ingreso (al país), fecha”, declaró.

De acuerdo con el alto mando policial, los detenidos serían integrantes de la banda criminal denominada ‘Los Cono Norte King’.

El comandante Barrios indicó que, según las investigaciones realizadas, ambos detenidos habrían participado en el atentado contra la empresa Z Buss ocurrido el pasado 10 de junio.

En ese hecho, un trabajador del consorcio fue atacado a balazos en la estación ubicada en la cuadra 41 de la avenida Alfredo Mendiola, en el distrito de Independencia. La víctima sobrevivió al ataque, aunque tuvo que ser trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.

Antes de este atentado, la empresa ya había sido blanco de otros tres ataques. El pasado 4 de junio, delincuentes dispararon contra la fachada de una de sus estaciones en el distrito de Independencia. Días después, el 8 de junio, desconocidos arrojaron una piedra con un mensaje amenazante contra una de sus unidades.

En tanto, el pasado 9 de junio, sujetos desconocidos arrojaron una granada de guerra contra el negocio. Sin embargo, el artefacto no llegó a estallar, por lo que el personal de la UDEX realizó una etonación controlada.