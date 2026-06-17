Un sismo de magnitud 3.6 se produjo la mañana de este miércoles 17 de junio frente al Callao, informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0361, el movimiento telúrico ocurrió a las 09:08:53 horas.

El epicentro fue localizado a 11 kilómetros al sur de la Provincia Constitucional del Callao.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0361

Fecha y Hora Local: 17/06/2026,09:08:53

Magnitud: 3.6

Profundidad: 54 km

Latitud: -12.15

Longitud: -77.12

Intensidad: III Callao

Referencia: 11 km al S de Callao, Provincia Constitucional del Callaohttps://t.co/oFBM6xbV9A — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 17, 2026

Sismo tuvo una profundidad de 54 kilómetros

Según el reporte oficial, el evento sísmico se produjo a una profundidad de 54 kilómetros.

Asimismo, el IGP precisó que el movimiento alcanzó una intensidad III en el Callao.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales producto del temblor.

El Instituto Geofísico del Perú recuerda a la población mantener la calma y contar con una mochila de emergencia ante cualquier eventualidad.