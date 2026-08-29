Un equipo de especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña salvó la vida de una niña de 12 años tras extraerle quirúrgicamente una piedra de seis centímetros de diámetro que permaneció varios días atascada en su esófago.

La menor, procedente de Chachapoyas y con condiciones especiales, llegó al hospital con graves dificultades para ingerir.

La paciente, diagnosticada con esclerosis tuberosa, epilepsia y retraso mental severo, habría ingerido el objeto durante una crisis.

Tras ser atendida en otros establecimientos sin que pudieran retirarlo, fue trasladada al INSN Breña, donde los médicos determinaron que la inflamación y erosión del esófago impedían realizar una extracción mediante endoscopia.

Ante la complejidad del caso, los cirujanos Mario Tabuchi, de Cirugía General, y Jorge Hernández, de Cirugía Torácica y Cardiovascular, realizaron una intervención por vía torácica para acceder directamente al esófago y retirar la piedra. El procedimiento permitió superar una situación que ponía en riesgo la vida de la menor.

Tras el exitoso tratamiento, los especialistas exhortaron a padres y cuidadores, especialmente de niños con condiciones especiales, a extremar la vigilancia para prevenir la ingesta accidental de objetos .

Advirtieron que estos cuerpos extraños pueden obstruir las vías respiratorias y provocar asfixia o causar lesiones graves en el sistema digestivo.

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