Tres mujeres fueron atacadas a balazos en el pasaje San Roberto, cerca del cruce con la avenida Juan Pardo de Zela; en el corazón de Lince, la madrugada de ayer.

Las víctimas se encontraban dentro de un automóvil, cuando fueron acribilladas a sangre fría por un sujeto que viajaba como copiloto en una motocicleta.

El chofer del vehículo y tres mujeres mujeres habría sido heridos por el ataque armado | Foto: GEC

Las víctimas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Edgardo Rebagliati, de EsSalud; donde permanecen con pronóstico reservado.

De manera preliminar, se maneja un ataque vinculado a mafias de proxenetismo y prostitución en Lince , pero esto deberá ser corroborado durante el proceso. Se desconoce la identidad de las víctimas.