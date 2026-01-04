Tres mujeres fueron atacadas a balazos en el pasaje San Roberto, cerca del cruce con la avenida Juan Pardo de Zela; en el corazón de Lince, la madrugada de ayer.
Las víctimas se encontraban dentro de un automóvil, cuando fueron acribilladas a sangre fría por un sujeto que viajaba como copiloto en una motocicleta.
Las víctimas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Edgardo Rebagliati, de EsSalud; donde permanecen con pronóstico reservado.
De manera preliminar, se maneja un ataque vinculado a mafias de proxenetismo y prostitución en Lince, pero esto deberá ser corroborado durante el proceso. Se desconoce la identidad de las víctimas.
