Tras la denuncia de los padres de familia del colegio Pitágoras sobre los mensajes extorsivos a las autoridades y profesores del centro educativo, la Fiscalía informó que inició las diligencias como parte de la investigación preliminar que están realizando para dar con los responsables.

El Ministerio Público indicó que, en la denuncia policial, la directora de la escuela señaló que los criminales le enviaron mensajes a su celular corporativo para exigirle el pago de S/20 mil soles para no atentar contra los docentes, los padres y alumnos.

El fiscal provincial a cargo de dicho caso dispuso que la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (Divise) de la PNP reciba la declaración y revise el celular de la víctima con el objetivo de identificar al titular de la línea que envió el mensaje extorsivo.

Cabe señalar que las diligencias están a cargo del tercer despacho de la décimo primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte.

Alcalde de Los Olivos afirma que recursos para resguardar escuelas no son “suficientes”: Son muchos colegios

Padres de familia del colegio Pitágoras, ubicado en el distrito de Los Olivos, acudieron a los exteriores de la institución educativa para marchar hacia la Municipalidad y poder exigir ser recibidos por el alcalde Felipe Castillo.

Los progenitores decidieron buscar al burgomaestre debido a las diversas amenazas extorsivas que recibe la escuela, que incluso, alcanzaron a los profesores y esto ocasionó que suspendan las clases.

El alcalde de Los Olivos conversó con los padres y señaló que han dispuesto todos los recursos para velar por la seguridad de los estudiantes.

“Hemos puesto a disposición todo lo que tenemos. Tenemos 50 camionetas, 100 motos, pero son insuficientes porque estamos hablando de muchos colegios y por eso necesitamos que nos den soluciones al máximo nivel del poder”, manifestó.

Castillo fue consultado por el estado de emergencia y afirmó que las Fuerzas Armadas no han sido vistas en los colegios, a pesar de que el Gobierno dispuso su despliegue para apoyar a la Policía Nacional del Perú.

“Está la presencia de las Fuerzas Armadas. Ellos se han comprometido en poner -por lo menos- en los colegios y hasta ahora no están. Entonces, pero eso no depende de nosotros, eso depende del Gobierno Nacional, del Ministerio de Defensa y de la Policía del Ministerio del Interior”, sostuvo.

El burgomaestre dijo que se reunió en diversas ocasiones con el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, para conversar respecto a la seguridad del distrito.

Además, Felipe Castillo pidió un encuentro con el actual titular del Mininter, Julio Díaz Zulueta, para hablar sobre dicho tema.

“Yo me he reunido en reiteradas oportunidades [con el anterior ministro del interior]. Con el actual también he pedido reunirme para poder darle solución al tema. Todavía [no nos hemos reunido], esperemos que se acerque ante la presión social”, expresó.