Una intervención pacífica para detener una discusión terminó en tragedia la madrugada de este lunes en el jirón Río Blanco, Los Olivos. Un hombre fue baleado en el pecho por un hombre cuya identidad permanece bajo investigación que peleaba con su pareja en el exterior de una vivienda donde la mujer alquilaba una habitación.​

Las cámaras de seguridad documentaron el violento desenlace cuando el agresor, que portaba un casco de motocicleta, extrajo un revólver y disparó contra el vecino que había bajado para solicitar que cesaran los gritos, según informó RPP.

Vecino salió de su vivienda para pedir a la pareja dejar de discutir y terminó baleado. Captura: Latina Noticias.

“Vi que estaban discutiendo y bajó el vecino a calmar las aguas. Y de pronto vimos que el tipo que estaba discutiendo con su pareja sacó un revolver y le disparó en la parte izquierda del pecho, arriba del corazón”, relató un testigo.​

El impacto derribó a la víctima mientras el atacante utilizó su motocicleta para escapar. Al escuchar el sonido del balazo, los vecinos salieron de inmediato para socorrer al herido quien responde al nombre de Jorge Luis Campos Rojas.

“El vecino cayó y nosotros. Yo agarré al vecino, lo cargué y lo subí a la camioneta de un familiar. Él se encuentra en la clínica Izaguirre”, comentó el mismo vecino.​

El hijo de la propietaria del inmueble permanece hospitalizado en la clínica Jesús del Norte en Independencia y con pronóstico reservado. Según información recabada por Latina Noticias, el impacto de bala habría perforado uno de los pulmones de la víctima, complicando más su situación.

Investigación en curso

La Policía Nacional evalúa los registros de las cámaras de seguridad, mientras la familia exige justicia y pronta ubicación del responsable. La mujer involucrada en la pelea fue conducida a la comisaría Laura Caller como intervenida para rendir su declaración.​

Hasta el luegar de los hechos acudieron especialistas de criminalística, quienes recogieron un casquillo de bala en la escena, pieza fundamental para el proceso investigativo.