La Policía Nacional capturó a Darwin Vegas Páez, ciudadano venezolano señalado como cabecilla de la banda criminal “Los sanguinarios del tren”, una facción del Tren de Aragua dedicada a extorsiones con extrema violencia en diversos distritos de Lima.

La Policía informó que en una de sus cuentas bancarias el cabecilla recibió hasta 14 mil soles en solo dos semanas producto de extorsiones, mientras continúan las investigaciones para identificar la ruta del dinero y al resto de integrantes de la organización criminal.

Según las autoridades, el investigado Darwin Vegas Páez se atribuía el control de varias zonas y utilizaba amenazas directas para exigir el pago de cupos , acumulando más de 30 denuncias por extorsión en distritos como Villa El Salvador, La Victoria, Chorrillos, Ventanilla y San Miguel.

Un informe de “Cuarto Poder”, da cuenta que la organización no solo intimidaba a sus víctimas, sino que ejecutaba atentados cuando no obtenía el dinero exigido.

Entre noviembre y diciembre de 2025, la empresa Ladrillos Pirámide fue atacada en tres ocasiones, hechos que dejaron dos trabajadores asesinados y un tercero gravemente herido, según el dominical. La banda enviaba audios y videos con armas, además de mensajes amenazantes en los que se adjudicaban los crímenes para presionar el pago.

La caída de Vegas Páez se logró tras el cruce de información telefónica y labores de seguimiento realizadas por la División de Extorsiones, que permitió ubicarlo e intervenirlo junto a su hombre de confianza, Wilfredo Monsalve.