Un incendio con explosiones se registra la mañana de este jueves 12 de febrero en un predio que funcionaba como almacén de Santa María de Huachipa, más conocido simplemente como Huachipa, centro poblado menor ubicado en el distrito limeño de Lurigancho-Chosica.

De acuerdo a un reporte de Canal N, hasta el lugar del siniestro se movilizaron al menos veinte unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú , a fin de controlar las lenguas de fuego.

El predio en el que se registra el incendio está ubicado en la avenida Los Canarios. En el lugar funcionaba un depósito de artículos inflamables, preliminarmente trascendió sobre el posible almacenamiento de aerosoles, cuyas latas saldrían despedidas desde el local que se viene incendiando.

Unos 120 bomberos trabajan en el lugar para controlar el siniestro. Desde lejos se observa densas columnas de humo. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas del siniestro ni sobre posibles personas afectadas.

En el sector existen diversos almacenes que guardan materiales altamente inflamables, como plásticos, aunque aún no se ha confirmado oficialmente qué tipo de productos están comprometidos en este incendio.

Debido a la cercanía de áreas residenciales, se exhortó a los vecinos a mantener la calma y evacuar si es necesario.

Latas de aerosoles salen despedidos desde el almacén que si viene incendiando en la avenida Los Tucanes en Huachipa



Video: Canal N