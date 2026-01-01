Ana Pérez, madre del menor de dos años que falleció tras ser atropellado por un vehículo blindado de la empresa de seguridad Hermes en el emporio comercial de Gamarra, exigió que el caso no quede impune y pidió que se sancione a todos los responsables del hecho.

La mujer había acudido a la zona para realizar compras por fin de año cuando ocurrió el accidente que terminó con la vida de su hijo.

En declaraciones a Exitosa, la mujer cuestionó que un vehículo de gran tamaño haya ingresado a una zona altamente concurrida por peatones, donde normalmente no se permite el tránsito de autos.

“Que me ayuden, que no quede impune esto porque mi hijo está muerto, lo han atropellado, lo han botado. ¿Cómo es posible que maten a mi hijo? Dentro de Gamarra no entran carros y entró ese carro y mató a mi hijo”, cuestionó frente a la cámara.

La madre pidió apoyo tanto a las autoridades como a la ciudadanía para que se determine la responsabilidad del conductor y de la empresa de seguridad involucrada.

Por otro lado, la progenitora reveló que su hijo estaba próximo a cumplir tres años el 8 de enero y que la familia ya tenía programado un viaje para celebrar su cumpleaños.

“Ir de viaje para la selva, pasar las vacaciones en su cumpleaños de mi hijo, nueve días para que cumpla sus tres años”, indicó.

Conductor fue detenido en flagrancia

Luego del atropello, comerciantes y transeúntes reaccionaron con indignación. La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino al chofer del vehículo blindado cuando aún se encontraba dentro de la camioneta en el lugar del accidente.

El conductor fue trasladado a la comisaría PNP Apolo, donde se iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades penales del caso.