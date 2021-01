Dina Ramírez Pérez, madre de Jackelin Rosales Ramírez, la fiscalizadora de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) que fue atropellada por una combi el último 9 de enero en El Agustino, reveló que solicitará garantías de seguridad para ella y su familia luego de que recibiera amenazas telefónicas por parte de ciudadanos anónimos.

En declaraciones a Latina indicó que en estas llamadas le piden que desista de su denuncia contra José Alberto Bermúdez Gonzales, el chofer de nacionalidad venezolana que atropelló a su hija y se dio a la fuga en la Vía Evitamiento.

“Después de que he pedido justicia para mi hija, he estado recibiendo llamadas preguntando cuánto dinero quiero para retirar la denuncia. Dicen que por qué por un caso leve hago tanto problema. Me han dicho que ‘todos los venezolano no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo’”, sostuvo.

C2 Madre De Fiscalizadora Prision Preventiva

“Voy a pedir garantías de seguridad por mi nieto y por mi hija. Están amenazándome. Solo pido justicia, que cumpla su pena en la cárcel. Mi hija está recuperándose pero psicológicamente está mal, tuvo una crisis cuando se enteró de que habían liberado al chofer. Pido ayuda a la población para que lo identifiquen y lo capturen”, agregó.

El último martes, el Ministerio Público informó se presentó el pedido de prisión preventiva contra chofer. A través de su cuenta de Twitter, la institución explicó que ocurrieron “problemas técnicos que frustraron ayer la presentación del requerimiento de prisión preventiva contra Alberto José Bermúdez Gonzáles”.

La fiscalizadora Jackelin Rosales Ramírez de 25 años se encuentra en observación y tiene fisuras en la parte derecha del cuerpo que le han afectado la pierna, las costillas, el hombro y el hueso parietal del cráneo. Tiene una hinchazón en el rostro que le ha hecho que disminuya su capacidad de visión.