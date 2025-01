Zoraida Peñadillo, madre de Leyla Cristóbal, la profesora desaparecida desde el 30 de diciembre, pide a la Policía Nacional intensificar la búsqueda de su hija, luego del suicidio del principal sospechoso, Roberto Palomino Romero, quien fue detenido, sin embargo, murió antes de aportar respuesta sobre dicho caso.

De acuerdo con Zoraida, las autoridades muestran poca efectividad en el manejo de la investigación.

“Son siete días que no sé nada de mi hija. He pegado afiches, he indagado, pero nadie me da respuestas. No quiero que dejen de buscarla”, manifestó para “Buenos Días Perú”.

La joven maestra fue vista por última vez con Palomino, quien cayó en contradicciones cuando fue interrogado.

“Primero dijo que la dejó en un parque, luego que no recordaba y después mencionó que rompió su celular. Siempre se contradecía”, señaló la madre.

Asimismo, las autoridades realizaron pruebas de luminol en la casa del sospechoso, cuyos resultados saldrán en las próximas horas. No obstante, Zoraida considera que se debe buscar en cerros o casas abandonadas, para poder descartar cualquier posibilidad.

Además, amigos cercanos a Leyla Cristóbal revelaron que la profesora habría sido víctima de agresiones por parte de Palomino, aunque nunca lo denunció.

