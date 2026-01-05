Una madre y su hija resultaron heridas de bala en el distrito de San Juan de Miraflores, luego de ser alcanzadas por disparos durante un ataque armado registrado en un paradero informal de la Panamericana Sur.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas se encontraban esperando transporte público cuando sujetos desconocidos llegaron al lugar y abrieron fuego. El ataque habría estado dirigido contra el chofer de una combi informal que se hallaba en la zona.

Víctimas auxiliadas por transeúntes

Tras recibir los impactos de bala, ambas mujeres cayeron al suelo ante la mirada de otros pasajeros que aguardaban en el paradero. Transeúntes y comerciantes cercanos les brindaron auxilio inmediato mientras se solicitaba la presencia de los servicios de emergencia.

El hecho generó momentos de pánico y nerviosismo entre las personas que se encontraban en los alrededores, quienes buscaron refugio tras escuchar los disparos.

Delincuentes huyeron tras el atentado

Testigos indicaron que los atacantes huyeron rápidamente del lugar luego de efectuar los disparos. Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado sobre personas detenidas por este hecho.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron a la zona para iniciar las investigaciones y recabar testimonios que permitan identificar a los responsables.

Comerciantes denuncian reiterados hechos de violencia

Trabajadores y comerciantes del sector señalaron que este no sería el primer ataque violento registrado en este paradero informal. Debido a la constante inseguridad, solicitaron mayor presencia policial y vigilancia permanente para proteger a los ciudadanos.

Por su parte, conductores de transporte informal evitaron brindar declaraciones. Fuentes locales presumen que podrían estar siendo víctimas de extorsiones, lo que explicaría su silencio tras el atentado.

Temor entre vecinos del distrito

Los residentes de San Juan de Miraflores manifestaron su preocupación por la reiteración de hechos violentos a plena luz del día. Vecinos pidieron la instalación de un puesto de control policial fijo en la zona de la Panamericana Sur para prevenir nuevos ataques.