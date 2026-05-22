Dos personas resultaron heridas luego de que el vehículo en el que viajaban se despistara y terminara impactando contra un poste en el circuito de playas de la Costa Verde, a la altura de la Bajada Sucre, en Magdalena. El accidente se registró durante la madrugada de este viernes y movilizó a varias unidades de emergencia para atender a los ocupantes de la unidad.

De acuerdo con el reporte de TV Perú, el automóvil modelo Station Wagon era ocupado por dos hombres cuando ocurrió el incidente. Las circunstancias que provocaron la pérdida de control del vehículo aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

🚨🚗 Violento accidente en la Costa Verde.



😱 Un hombre de aproximadamente 30 años quedó atrapado dentro de su vehículo tras un fuerte choque registrado a la altura de Magdalena.



🚒 Bomberos llegaron rápidamente al lugar y tuvieron que liberarlo de entre los fierros de la… pic.twitter.com/De4SFZIxtU — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) May 22, 2026





Conductor quedó atrapado en su vehículo

Tras recibir la alerta, hasta cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron a la zona para atender la emergencia. El hecho fue registrado pocos minutos después de las 4:30 de la madrugada.

Como consecuencia del impacto, el conductor quedó atrapado entre los fierros de la unidad y no podía salir por sus propios medios. Ante esta situación, los rescatistas iniciaron labores de extracción para liberar a la víctima.

Para acceder al interior del automóvil, los bomberos retiraron parte de la estructura superior del vehículo. Además, utilizaron pinzas hidráulicas y otros equipos especializados que permitieron rescatar al hombre de forma segura.

Según la información proporcionada por los equipos de emergencia, el conductor permaneció consciente durante todo el procedimiento. Una vez concluido el rescate, recibió atención médica y fue trasladado junto al copiloto a un establecimiento de salud cercano.

Tránsito fue restringido por varios minutos

El accidente también generó afectaciones en la circulación vehicular del circuito de playas. Debido a las labores de rescate y atención de los heridos, el tránsito quedó restringido temporalmente en el sentido con dirección hacia Chorrillos.

La congestión ocasionó que numerosos vehículos permanecieran detenidos mientras se desarrollaban las maniobras de emergencia. Posteriormente, las autoridades habilitaron uno de los carriles para restablecer parcialmente el flujo vehicular. Sin embargo, la circulación continuó siendo lenta mientras se culminaban los trabajos en el lugar y se retiraba la unidad accidentada.