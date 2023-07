¿Quién es Alvin Vargas García (24), alias Alvin, cómplice del abatido Christopher Joseph Fuentes Gonzales (de 24 años), alias ‘Maldito Cris’? De acuerdo a la Policía Nacional del Perú (PNP), el venezolano que huyó a Chile luego que la exfiscal María del Socorro Abad Tandazo ordenara su liberación cuenta con un amplio historial delictivo.

De acuerdo a América Noticias, alias Alvin no solo sería parte del brazo armado de la organización criminal Tren de Aragua sino que además sus antecedentes policiales hablan de su alta peligrosidad.

El ciudadano venezolano fue detenido en cuatro oportunidades por tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego en los años 2021, 2022 y 2023.

Historial delictivo del cómplice del 'maldito Cris'

Además, fue detenido el operativo que se realizó en Lurín para buscar al ‘Maldito Cris’. “He sido intervenido en Chaclacayo y en Lurín”, indicó a la Policía.

Cabe recordar que, el 16 de junio, día que abatieron al ‘Maldito Cris’, Alvin aseguraba no estar implicado en ningún delito.

“Estaba esperando una carrera. Está mi carro ahí estacionado y se presenta la situación y salgo corriendo y me detienen. Les digo que no tengo nada que ver, que no conozco a nadie, que no sé qué es lo que está pasando y me están interviniendo”, aseguró a las autoridades policiales.

Según el citado medio, a la fecha alias ‘Alvin’ no cuenta con una orden de detención nacional ni internacional presentada por el Poder Judicial.