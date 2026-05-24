La maratón adidas | RIMAC Lima 42K movilizará este domingo a más de 20 mil corredores por diversas avenidas de Lima Metropolitana, situación que obligará al cierre parcial y total de vías desde las 4:00 a.m., según informó la organización Peru Runners.

El operativo de tránsito fue coordinado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Policía Nacional del Perú (PNP), entidades que desplegarán agentes y señalización en los principales cruces afectados.

La concentración de atletas iniciará a las 4:00 a.m., mientras que el cierre total de la ruta comenzará desde las 4:45 a.m. La partida oficial de las categorías 21K y 42K está programada para las 5:30 a.m.

Cierres y desvíos en avenidas principales

Durante el desarrollo de la competencia, se restringirá el tránsito vehicular entre las 5:30 a.m. y las 6:30 a.m. en el cruce de las avenidas Javier Prado y Petit Thouars, uno de los puntos con mayor circulación vehicular de la capital.

Para quienes se dirijan hacia La Molina, las rutas alternas habilitadas incluyen las avenidas Angamos, Camino Real, Santa Cruz, Canevaro y avenida Cuba.

En dirección al Callao, los conductores podrán desplazarse por Angamos, Aramburú, Tomás Marsano y Guardia Civil.

Asimismo, debido al cierre de Javier Prado, se permitirá la circulación en ambos sentidos mediante vías como Paseo Parodi, Federico Villarreal, Juan de Arona y Emilio Cavenecia.

Recorrido de la maratón Lima 42K

La ruta de 21 kilómetros tendrá como punto de partida la avenida Larco, frente a la Municipalidad de Miraflores, y recorrerá distritos como Miraflores, San Isidro, Lince y Cercado de Lima.

El trayecto incluye avenidas y calles como Pardo, Ricardo Palma, Angamos, Javier Prado, Canevaro, Pardo de Zela, Petit Thouars y Paseo de los Héroes Navales.

En el caso de la categoría 42K, el circuito añadirá tramos por Paseo de la República, 28 de Julio, avenida Petit Thouars y César Vallejo. Además, contempla dos vueltas al recorrido principal antes de finalizar nuevamente en avenida Larco, en Miraflores.

Seguridad y atención médica para corredores

La organización indicó que se instalarán diez puntos de hidratación distribuidos a lo largo de las rutas de 21K y 42K.

También se habilitarán tópicos de atención médica y brigadas de asistencia para responder ante emergencias durante el evento deportivo.

Personal de la Policía Nacional del Perú y orientadores de tránsito permanecerán en las intersecciones críticas para dirigir el flujo vehicular y peatonal.