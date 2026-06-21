El abogado del expresidente Alejandro Toledo, Carlos Torres Caro, aseguró que su defendido atraviesa un severo deterioro físico y emocional que justificaría que cumpla su condena bajo detención domiciliaria.

Deterioro

En declaraciones a Canal N, relató que durante una reciente visita al penal de Barbadillo, encontró al exmandatario postrado en cama y con dificultades para incorporarse por sus propios medios.

“Es la primera vez que no me recibió parado. Estaba en cama, no podía levantarse”, afirmó el letrado.

Añadió que una médica del establecimiento penitenciario lo acompañó hasta la habitación de Toledo, donde constató personalmente el estado en el que se encontraba.

Torres Caro sostuvo que un informe médico reciente advierte que el exjefe de Estado presenta un alto riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) o un infarto.

Asimismo, indicó que padece problemas neurológicos y urológicos, estos últimos asociados a episodios de sangrado.

Sin embargo, señaló que la afección que más le preocupa es el estado anímico de Toledo.

“El mayor problema que yo he visto es el grave problema de depresión que tiene”, manifestó.

En otro momento, el abogado remarcó que Toledo tiene más de 80 años y afirmó que su situación encaja en los supuestos contemplados por el artículo 22 del Código Penal, norma que permite que los adultos mayores afronten su condena bajo detención domiciliaria por razones humanitarias. Por ello, reiteró su pedido a la Corte Suprema para que evalúe la solicitud.