El director de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, Martín Ojeda, señaló que su organización no acatará el paro de este jueves 6 de febrero.

“En absoluto, no la vamos a acatar, porque esto viene solamente del transporte ilegal. Quien presume su posición pertenece a un partido violentista, como es el del señor Antauro Humala y, aparte de eso, representa al 100 %, eso sí, al transporte de auto colectivo ilegal, que es lo que tanto daño hace al país y a Lima y Callao”, declaró a RPP.

“No vamos a participar […]. Los corredores complementarios no van; el Metropolitano no va; UNT no va; ANATE no va”, agregó.

Sin embargo, Ojeda aclaró que dicha decisión no significa que respaldan la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

“Esto no quiere decir que estamos con este ministro del Interior. Estamos totalmente en desacuerdo, nos ha dejado plantado dos veces. Una con la congresista Patricia Juárez, que se ha puesto la camiseta del transporte, y otra con la ATU, indicando que tenía otras situaciones más urgentes. Si él considera que no es urgente 9 atentados a 7 empresas en una zona focalizada como Huaycán, no sabemos qué tipo de ministro tenemos”, sostuvo.

“Con el ministro, no, para nada. Consideramos que sus políticas públicas en el Mininter están siendo socavadas por él mismo”, expresó.

Anitra anuncia que acatarán nuevo paro este 6 de febrero: “Piensan que vivimos en el país de las maravillas”

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas (Anitra), confirmó que dicho gremio participará del nuevo paro convocado para este 6 de febrero. Campos expresó su indignación por la falta de acción del gobierno debido al aumento de la criminalidad en el país.

“¿Cuántos muertos más quiere este gobierno?, hasta la actualidad no vemos nada, piensan que vivimos en el país de las maravillas, que no hay asesinatos y es lo normal para ellos, que más espera este gobierno para llamar a la unidad y buscar soluciones”, sostuvo Julio Campos a Exitosa.

Asimismo, Campos señaló que en lo que va de año, se registraron más de 181 asesinatos de transportista, en su mayoría por sicariato y extorsión. Según señaló, el gremio solicitó, en varias ocasiones, la derogación de leyes que, en su opinión, favorecen a los delincuentes.

“Nosotros no hemos pedido ninguna corrección, hemos pedido que se deroguen todas las leyes que realmente nos están asesinando por culpa de estas leyes, ¿Qué hace el ministro del interior solo se sienta a decir que todo está bien?, las leyes no está a favor de la población, no puede ser que el Gobierno sea ajeno”, manifestó.

El vicepresidente de Anitra también dijo que pese a las movilizaciones en el segundo semestre del 2024, no se han tomado medidas efectivas para la protección de los trabajadores.

Además, adelantó que el gremio tiene previsto convocar una asamblea con organizaciones sociales, empresariales y gremios de distintos sectores, para así encontrar soluciones a la inseguridad que afecta el Perú.