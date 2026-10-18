Continúan los hallazgos fruto de las investigaciones arqueológicas en Caral, al cumplirse en este mes 32 años del inicio de estas. Recientemente, se encontraron figuras antropomórficas que representarían a una pareja y a la dualidad que caracteriza a la naturaleza.

El subdirector de Investigación y Conservación de la Zona Arqueológica Caral, Marco Antonio Machacuay Romero, consideró en Andina que estas figuras “podrían reflejar la cosmología y la ontología” de los miembros de esta civilización.

Las características de las mencionadas efigies pueden dar luces sobre su pensamiento y la perspectiva que tenían respecto a la naturaleza y a su existencia como seres humanos, consideró el estudioso.

Machacuay señaló que esta posibilidad deriva del hecho de que este tipo de figuras no se encuentran en muchos lugares. En el caso de las dos figuras mencionadas, su hallazgo se dio en una estructura cercana al Conjunto Residencial Mayor de la Ciudad Sagrada de Caral.

Ambas estatuillas están hechas con arcilla. Una de ellas presenta rasgos masculinos, así como lo que se asemeja a un taparrabo; la otra figura tiene rasgos femeninos, evidenciados a través de pechos de forma cónica.

El periodo en el que se habrían hecho estas figuras se calcula entre los años 3000 a 1800 antes de Cristo.

Cabe precisar que el 23 y 24 de octubre habrá eventos en la ciudad sagrada, en Supe, con motivo del Caral Raymi.

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