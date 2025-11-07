Megaoperativo frena a ‘Perú Unidos’, red acusada de cobrar cupos a transportistas

Un operativo conjunto de la Policía Nacional y el Ministerio Público permitió la detención de los presuntos miembros del clan familiar ‘Perú Unidos’, señalado por extorsionar a transportistas de Lima y Callao.

De acuerdo con la investigación fiscal, esta red habría mantenido bajo amenazas a conductores de varias empresas, exigiéndoles pagos por cada salida de sus unidades.

La tesis del Ministerio Público indica que la agrupación habría obtenido una elevada suma de dinero producto del cobro sistemático de cupos.

En declaraciones a RPP, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina explicó: “Se ha logrado acopiar evidencias que nos ha logrado establecer el modus operandi de esta organización criminal y se ha logrado identificar a cada uno de los miembros de la organización criminal, así como también el rol que han cumplido dentro de la misma”.

El coordinador de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada precisó además que la presunta red estaría encabezada por una mujer ya detenida.

Como parte del operativo, el Ministerio Público informó que se realizaron allanamientos en 11 inmuebles ubicados en el Callao, Ventanilla, San Borja y Chorrillos, con la participación de 15 fiscales. Chávez Cotrina destacó la relevancia del golpe policial al indicar.

🚨 #FiscalíaActúa | Fiscalía logró la detención preliminar judicial de presuntos miembros de la banda criminal 'Perú Unidos', dedicada al cobro de cupos a seis empresas de transportes en el Callao y que habría generado ingresos aproximados de S/ 1.8 millones, desde 2024.



✅ La… pic.twitter.com/XPiEhKumWQ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 7, 2025