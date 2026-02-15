El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ejecuta el mantenimiento y equipamiento de 20 comisarías en Lima Metropolitana y en Chancay, con una inversión de S/14 millones. La intervención busca mejorar la atención a la ciudadanía y fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú.

Esta semana se entregaron los trabajos culminados en la comisaría de San Cayetano, en El Agustino.

Las obras son ejecutadas a través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), bajo el modelo Núcleo Ejecutor y en coordinación con el Ministerio del Interior. Este esquema permite una administración directa de los recursos y prioriza las necesidades específicas de cada dependencia policial.

Los trabajos comprenden el mantenimiento de ambientes de atención al público, áreas administrativas, dormitorios del personal de guardia y espacios comunes, con el fin de ofrecer mejores condiciones tanto a los usuarios como a los efectivos policiales.

Asimismo, se incorporan sistemas de videovigilancia, computadoras, radios de comunicación digital, centrales telefónicas y equipos para el registro de denuncias .

El proyecto también contempla la dotación de mobiliario para oficinas y módulos de atención, así como camas, colchones y lockers para el personal de turno.

Además, se mejora el equipamiento de los comedores, contribuyendo al bienestar del personal y a una atención más eficiente en distritos como San Juan de Lurigancho, Comas, Ate, Villa El Salvador y otros de Lima Metropolitana.