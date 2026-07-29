Una integrante de la Marina de Guerra del Perú generó momentos de preocupación en Palacio de Gobierno tras sufrir una descompensación poco antes de la ceremonia en la que Keiko Fujimori fue reconocida como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La uniformada tenía a su cargo una de las funciones protocolares más importantes de la ceremonia: portar el bastón de mando que sería entregado a la mandataria durante el acto oficial. Sin embargo, su descompensación obligó a modificar el desarrollo previsto de ese momento.

Al notar que la integrante de la institución naval presentaba problemas de salud, el personal de seguridad acudió de inmediato para auxiliarla. Posteriormente, fue colocada en una silla de ruedas y trasladada a la enfermería ubicada dentro de Palacio de Gobierno.

La causa de la descompensación aún no ha sido precisada por las autoridades. Sin embargo, de acuerdo con América Noticias, la integrante de la Marina de Guerra habría estado de pie por varias horas antes del inicio de la ceremonia oficial.

Luego de ser atendida en el tópico de Palacio de Gobierno, la uniformada no continuó con su participación en la ceremonia y permaneció bajo evaluación del personal médico del recinto gubernamental.

Ante el incidente, una nueva representante de la Marina de Guerra tomó su lugar y se encargó de portar y entregar el bastón de mando a la presidenta Keiko Fujimori, permitiendo el desarrollo normal del acto protocolar.