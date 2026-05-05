Un grupo de militares en retiro de la Fuerza Aérea del Perú expresó su rechazo a las declaraciones del presidente José María Balcázar sobre la adquisición de aviones F-16 . El mandatario afirmó que el proceso se realizó de manera direccionada.

A través de un pronunciamiento oficial, la asociación Unión Fuerza Aérea cuestionó que el jefe de Estado señalara que desconocía detalles de la compra y que no fue informado por sus ministros. Los exoficiales sostuvieron que el mandatario sí tenía conocimiento del procedimiento debido a que existían normas vinculadas directamente con la adquisición.

En el documento difundido públicamente, los militares retirados cuestionaron la versión del mandatario y señalaron que sus declaraciones no corresponden con lo ocurrido durante el proceso. “No se ajustan a los hechos”, indicaron al referirse a las afirmaciones del presidente.

Pronunciamiento UFA Nro 03-2026. pic.twitter.com/BXbgXb1RLI — Unión Fuerza Aérea (@Union_FA) May 5, 2026

Cuestionan responsabilidad política

Los exintegrantes de la institución aérea señalaron que el presidente tenía conocimiento del proceso mediante decretos supremos relacionados con la compra. Bajo ese argumento, consideraron que atribuir desconocimiento sobre una decisión tomada dentro del Ejecutivo representa una falta de responsabilidad política.

“Invocar el desconocimiento como justificación para decisiones adoptadas en el seno del Gabinete Ministerial es, a todas luces, inaceptable. La conducción del Estado impone al gobernante deberes ineludibles de seriedad, coherencia y transparencia. Ninguna excusa puede sustituir a la responsabilidad política”, indicaron.

Defienden proceso de adquisición

La asociación también respaldó el procedimiento mediante el cual se concretó la compra de las aeronaves a la empresa Lockheed Martin. Según indicaron, la selección se realizó bajo criterios técnicos y operativos establecidos por las autoridades competentes.

En esa línea, advirtieron que cuestionar el proceso sin pruebas puede afectar la confianza en las instituciones encargadas de la defensa nacional. “El país no puede ni debe ser gobernado sobre la base de versiones falsas o convenientes. Exigimos respeto irrestricto a la verdad, a las instituciones del Estado y a las decisiones adoptadas con plena responsabilidad. La Defensa del Perú no es un espacio para la improvisación ni para el cálculo político mezquino”, manifestaron.

¿Qué dijo el presidente?

Durante una entrevista reciente, José Balcázar afirmó que la compra se concretó sin su conocimiento. Según indicó, cuando se debía decidir entre propuestas de Francia, Suecia y Estados Unidos, el gobierno de José Jerí Oré habría optado por continuar únicamente con la propuesta estadounidense.

Estas declaraciones provocaron nuevas reacciones en el ámbito político y militar. La controversia sobre la adquisición de los aviones F-16 continúa generando cuestionamientos y pronunciamientos públicos.

El presidente José María Balcázar sostuvo que la adquisición de los aviones F-16 se llevó a cabo con carácter secreto, por lo que no tuvo conocimiento del proceso.#noticias #perú #hoy #balcázar pic.twitter.com/hgeJQLZMG0 — Maz Media TV (@maz_mediatv) May 4, 2026