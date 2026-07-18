El Ministerio de Defensa (Mindef) emitió un comunicado oficial tras la decisión del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) de no participar en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar programados para el próximo 29 de julio, con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias.

En el pronunciamiento, el sector Defensa lamentó que el Cuerpo General de Bomberos y la comisión organizadora del desfile no hayan logrado un entendimiento sobre los aspectos técnicos, logísticos y de tiempos que regulan la organización de la columna oficial de marcha para la edición de este año.

Asimismo, el Mindef destacó el rol histórico de los bomberos voluntarios y expresó su reconocimiento por los 165 años de servicio ininterrumpido que brindan al país. Señaló que su labor constituye un ejemplo de civismo, sacrificio y compromiso con la seguridad de la población.

El ministerio también hizo un llamado a priorizar la unidad nacional y el espíritu patriótico durante las celebraciones por el aniversario de la independencia, al considerar que estas fechas deben estar por encima de cualquier diferencia de criterios entre las instituciones participantes.

En la víspera, el Cuerpo General de Bomberos oficializó su retiro del desfile mediante el Memorándum Múltiple N.° 003-A-2026 CGBVP/DIGEVO, documento de carácter urgente que dejó sin efecto la movilización de personal y unidades motorizadas de las 28 comandancias departamentales para la Gran Parada Militar.

El comandante Leonidas Telenta, director de la Oficina de Comunicación Social del CGBVP, explicó que la institución adoptó esta decisión luego de que la organización del evento redujera el número de efectivos autorizados para participar. “Lamentamos que nos reduzcan la cantidad de efectivos. Hemos decidido retirarnos”, declaró a Canal N.

El CGBVP no participará en el Desfile Cívico Militar del 29 de julio.



La decisión se toma ante la disposición de los organizadores de limitar nuestra presencia a una sola compañía (81 efectivos), afectando la tradición de 3 compañías y el esfuerzo de cerca de 300 bomberos pic.twitter.com/MnD8cdN5Ps — Bomberos Voluntarios del Perú (@cgbvpoficial) July 17, 2026

Finalmente, el Ministerio de Defensa manifestó su confianza en que ambas partes puedan encontrar una pronta solución que permita superar las diferencias y preservar el carácter integrador de una de las ceremonias más representativas de las celebraciones por Fiestas Patrias.

IMPORTANTE 🚨#COMUNICADO ⬇️



El Ministerio de Defensa informa a la opinión pública lo siguiente, en relación con el pronunciamiento del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú sobre la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. pic.twitter.com/5u9BgmOBvq — Mindef Perú (@MindefPeru) July 18, 2026