El ministro de Educación, Morgan Quero, aseguró que la jornada escolar se desarrolló con normalidad en Lima Metropolitana, a pesar del paro de transportistas convocado para este jueves. Asimismo, señaló que no se registraron suspensiones de clases a gran escala y que la mayoría de instituciones educativas, tanto públicas como privadas, mantuvieron la modalidad presencial.

“Hoy veintiuno de agosto no ha habido paro de transporte (…) los dos millones y medio de estudiantes de Lima Metropolitana están desarrollando sus actividades con normalidad desde la mañana”, declaró a Canal N.

Quero dijo que los colegios tienen una autonomía limitada para tomar decisiones, siempre en coordinación con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Añadió que la mayoría de instituciones mantuvo las clases presenciales y contó con el respaldo de serenos y efectivos policiales en los alrededores para reforzar la seguridad.

“Agradecer también la presencia del serenazgo de nuestras municipalidades en los centros educativos para darle seguridad y confianza a los estudiantes”, sostuvo el ministro.

El titular del Minedu reconoció que la delincuencia ha afectado a diversas instituciones educativas. Detalló que 234 colegios privados se vieron obligados a cerrar temporalmente debido a amenazas de extorsión, y que algunas escuelas públicas también resultaron perjudicadas por esta problemática.

Desde el inicio del año escolar, se estableció un canal directo de coordinación con el Ministerio del Interior, explicó el titular de Educación, con el objetivo de implementar acciones de seguridad y capacitar a las comunidades educativas en medidas de prevención.

Quero manifestó que, dentro del plan “Perú Seguro”, se desplegaron hasta 3,500 efectivos policiales en diversos puntos de Lima para proteger las instituciones educativas. Además, refirió que algunos colegios privados que habían optado por la modalidad virtual debido a amenazas lograron regresar a clases presenciales tras el fortalecimiento de las medidas de seguridad.

“En distintos momentos, casi hasta tres mil quinientos efectivos hoy disponibles para apoyar en los colegios públicos y privados”, señaló.