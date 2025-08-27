Este martes, se reportó un accidente de tránsito en la estación Angamos del Metropolitano, en Surquillo, que dejó al menos 45 personas heridas.

Tras ello, el Minsa emitió un comunicado y aseguró que 5 unidades del SAMU “lograron evacuar a los heridos a los hospitales cercanos al accidente”.

Asimismo, informan que hasta las 9:00 de la noche, el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa “recibió un total de 24 heridos con diversas heridas, golpes y probables facturas a descartar”. De los cuales, “21 de ellos leves y 3 con cierta gravedad”.

“El hospital activó su plan de contingencia para hacer frente a la demanda de pacientes, logrando una atención oportuna”, agregó.

Finalmente, el Minsa afirma que se encuentran monitoreando la evolución de los heridos con el objetivo de realizar “los traslados necesarios en caso se requiera”.

🔴 El Ministerio de Salud informa lo siguiente: pic.twitter.com/VDdekrrM6J — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) August 27, 2025

Surquillo: Triple choque de buses del Metropolitano deja 45 heridos en la Vía Expresa

Un accidente de tránsito ocurrido este martes en la estación Angamos del Metropolitano, en Surquillo, dejó al menos 45 personas heridas y generó la suspensión temporal del servicio en este punto y en otras estaciones aledañas.

El siniestro se produjo cuando tres buses de la ruta troncal colisionaron, provocando daños materiales considerables y obligando a desviar las operaciones, informó Canal N.

Tras el impacto, agentes de la Policía Nacional y miembros del Cuerpo General de Bomberos acudieron a la zona para brindar atención inmediata a los pasajeros afectados.

Según informes preliminares, los heridos fueron atendidos inicialmente en la vía, a la espera de la llegada de ambulancias. Testigos señalaron que varios pasajeros permanecieron sentados en el pavimento mientras recibían auxilio. Posteriormente, fueron trasladados a diferentes centros de salud.

El Ministerio de Salud informó que personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) se desplazó de inmediato para atender la emergencia.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) indicó que se activó el protocolo de emergencia con el fin de atender a las víctimas y restablecer el servicio lo antes posible. Asimismo, se dispuso que otras unidades del Metropolitano utilicen un carril de la Vía Expresa para continuar sus recorridos.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud del choque, en particular la parte delantera de uno de los buses, que resultó seriamente dañada.

El accidente ocasionó un fuerte congestionamiento vehicular en la Vía Expresa, sobre todo en el sentido de Sur a Norte, lo que agravó la circulación en horas de alta demanda.