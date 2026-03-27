Agentes de la Policía Nacional del Perú intervinieron a dos personas sospechosas de estar vinculadas con la muerte de un estilista ocurrida en el distrito de Miraflores, mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso.

Según información policial que difundió América Noticias, los intervenidos corresponden a un taxista y un comerciante ambulante que habrían tenido contacto indirecto con los presuntos responsables del crimen registrado en la madrugada.

Las investigaciones se realizan bajo la coordinación de personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), quienes trabajan en la recopilación de evidencias y testimonios que permitan identificar plenamente a los implicados.

Peritos analizan videos para identificar a los sospechosos

La Policía informó que los especialistas se encuentran mejorando la resolución de los videos de seguridad con el objetivo de obtener las características físicas exactas de un hombre que vestía una casaca ploma y de su acompañante.

De acuerdo con el análisis preliminar, la forma en que los sospechosos abordaron a la víctima sugiere que habrían estado siguiendo sus movimientos desde que salió de un establecimiento de diversión.

Las imágenes registradas son consideradas clave para determinar la identidad de los responsables y reconstruir la secuencia de hechos previos al ataque.

Intervenciones se realizaron tras información de familiares

En medio del dolor por la pérdida, familiares y allegados del estilista lograron ubicar a personas que tuvieron contacto indirecto con los sospechosos durante la madrugada del crimen.

Esta información permitió que el personal policial lograra la ubicación del taxista y del ambulante, quienes permanecen bajo custodia mientras se esclarecen los hechos ocurridos en el distrito de San Juan de Miraflores, donde continúan las diligencias del caso.

Las autoridades no descartan nuevas intervenciones en el marco de las investigaciones y reiteraron que el caso se encuentra en etapa de recopilación de pruebas.