Un incendio de grandes proporciones arrasó una fábrica textil en el distrito de Santiago de Surco durante la madrugada, dejando el inmueble completamente destruido.

La emergencia fue finalmente controlada por los bomberos, aunque enfrentaron diversas dificultades en su intervención.

El fuego afectó alrededor de 600 m² del establecimiento, lo que obligó a desplegar un amplio contingente de respuesta. En total, participaron cerca de 20 unidades y 80 bomberos, quienes trabajaron para evitar que las llamas se propaguen hacia viviendas cercanas.

El comandante Alfonso Panizo señaló que el acceso al lugar fue complicado debido a las vías estrechas, lo que retrasó las labores iniciales.

“Es una planta textil y la pérdida es prácticamente total. El techo ha colapsado y el principal problema es la falta de agua en el sector, así como la ausencia de una red pública con hidrantes de alta presión. Hemos tratado de combatir el incendio durante una hora y media y actualmente ya está totalmente confinado”, indicó.

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