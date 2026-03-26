El impedimento de salida del país que pesaba sobre Patricia Benavides quedó sin efecto luego de que se cumpliera el plazo establecido sin una solicitud de ampliación.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en el marco de una investigación por presunta organización criminal.
De acuerdo con la resolución, la restricción perdió vigencia el 28 de febrero de 2026. El documento precisa que no se presentó un pedido para extender la medida, lo que determinó su finalización automática.
El caso fue evaluado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, que verificó el estado de la disposición y concluyó que ya no correspondía mantenerla.
Te puede interesar
- Ilich López pide reestructurar Petroperú y rechaza privatización: Trabajadores tienen 86 beneficios
- Luis Arroyo plantea endurecer penas contra extorsionadores y anuncia inversión en inteligencia policial
- Tomás Gálvez anuncia que formalizará pedido a la JNJ para designar nuevos fiscales supremos en abril
- Gobierno autoriza evacuación de diplomáticos peruanos en Medio Oriente ante escalada del conflicto
- ONPE anuncia que no realizará flash inicial y publicará resultados de manera progresiva