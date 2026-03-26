El impedimento de salida del país que pesaba sobre Patricia Benavides quedó sin efecto luego de que se cumpliera el plazo establecido sin una solicitud de ampliación.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en el marco de una investigación por presunta organización criminal.

De acuerdo con la resolución, la restricción perdió vigencia el 28 de febrero de 2026. El documento precisa que no se presentó un pedido para extender la medida, lo que determinó su finalización automática.

El caso fue evaluado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, que verificó el estado de la disposición y concluyó que ya no correspondía mantenerla.