Luego de la primera jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, César Acuña anunció que interpuso una denuncia penal por difamación contra Fernando Olivera.

Desde Cajamarca, el líder de Alianza para el Progreso informó que sus abogados formalizaron la acción ante el Poder Judicial.

“Hoy día ya presentaron la denuncia penal [...] que lo sentencie, lo sentencie por difamador”, declaró. Según indicó, la denuncia busca que se sancionen las afirmaciones realizadas en el debate.

Durante su participación en el bloque de seguridad ciudadana, Olivera sostuvo que Acuña lideraría una organización criminal vinculada a su partido, además de mencionar presuntos nexos con actividades de narcotráfico y cuestionar su patrimonio. Estas afirmaciones fueron expuestas mientras mostraba una imagen durante su intervención.