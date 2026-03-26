Tras su participación en el debate presidencial, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sostuvo que su intervención estuvo centrada en la exposición de propuestas. También indicó que otros postulantes optaron por cuestionamientos personales en lugar de presentar iniciativas concretas.

Durante sus declaraciones a la prensa, señaló que los debates representan una oportunidad para dar a conocer su plan de gobierno.

“En los último 25 años ha gobernado el anti-fujimorismo”, expresó. Además, respondió a las críticas de sus contendores: “ Era de esperarse que el resto de candidatos perdieran la oportunidad de plantear propuestas y se dediquen a atacarme. Les pido que no se sigan colgando de mi falda, para excusar su ineptitud e incapacidad”.

En relación con la seguridad, rechazó los cuestionamientos sobre normas calificadas como “procrimen” y aseguró que estas buscan fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.

También planteó reforzar el control de fronteras, al vincular el incremento de la delincuencia con la apertura registrada en 2017.