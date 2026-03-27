Con el objetivo de mejorar la gestión en la frontera común, representantes de Perú y Chile sostuvieron la III reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria.
El encuentro fue encabezado por el canciller Hugo de Zela junto a su par chileno Francisco Pérez Mackenna, quienes destacaron la importancia de mantener una coordinación constante en materia migratoria.
Durante la cita, ambas delegaciones ratificaron los compromisos asumidos en reuniones previas realizadas el 1 y 19 de diciembre de 2025. En ese marco, se planteó reforzar la cooperación bilateral y el intercambio de información para prevenir la migración irregular y enfrentar la delincuencia organizada transnacional.
Asimismo, se abordaron medidas orientadas a mejorar la integración en la zona fronteriza entre Tacna y Arica, incluyendo la modernización de los complejos Santa Rosa y Chacalluta.
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