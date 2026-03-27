El miércoles se desarrolló el último día de la primera jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, lejos de exponer y sustentar sus propuestas, los candidatos ofrecieron ideas generales y se enfocaron en lanzar pullas.

Así lo señalaron expertos consultados por Correo, quienes además coincidieron en que el debate no tuvo ganadores ni perdedores.

En la primera jornada se debatió sobre lucha contra la inseguridad y la corrupción.

En el debate de ayer, se registraron 46 menciones entre los 12 candidatos. Fujimori fue la candidata más mencionada. También hubo menciones a candidatos no presentes, como López Aliaga, Acuña y Cerrón. Chiabra y Ortiz no mencionaron a sus competidores.#EleccionesPerú2026 pic.twitter.com/JvZCyhIi9d — 50+Uno (@50mas1) March 26, 2026

EXPERTIZ

Para el exviceministro del Interior, Nicolás Zevallos, el debate presidencial fue la presentación de candidatos que repiten lo mismo sin explicar con claridad si la propuesta es sustentable.

“En términos generales, no tenemos muchos elementos para decir qué candidato tomará medidas urgentes en materia de inseguridad ciudadana”, afirmó.

El criminólogo consideró que no hubo ganador y que incluso, quienes tenían más posibilidad o expectativa de parte de la ciudadanía, no comunicaron.

“Fueron miradas genéricas y pullas entre ellos. Creo que ningún candidato entendió que debía decirle a la ciudadanía cómo iba a solucionar lo que ocurre día a día, cómo le iba a dar protección a esos transportistas que tienen miedo que los maten y a los emprendedores a los que les ponen granadas en sus negocios. Nadie transmitió un mensaje pensando en el ciudadano”, dijo.

En ese sentido, cuestionó que los candidatos hayan propuesto la pena de muerte, porque ponerlo en práctica tardaría al menos 20 años.

En otro momento, Zevallos mencionó que los peores candidatos en el debate al debatir lucha contra la criminalidad, son aquellos que utilizaron el nombre de una persona como propuesta.

Cabe precisar que José Luna (Podemos) dijo que de ganar las elecciones nombraría a Daniel Urresti como ministro del Interior, mientras que Walter Chirinos (PRIN) aseguró que trabaja con el exministro del interior de Bukele, Rogelio Rivas.

El candidato José Luna (Podemos) dijo que su ministro del Interior sería Daniel Urresti. Composición: Diario Correo.

ANÁLISIS

El exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, consideró que es complicado para los candidatos presidenciales explicar un tema en espacios de un minuto y discutir en dos minutos y medio.

“Siempre es así (ideas genéricas y pullas), desde el año 2016. El único debate es el de la segunda vuelta”, afirmó.

Para el analista político, ningún candidato transmitió un mensaje que pueda ser recordado o haya causado algún impacto en la ciudadanía.

Además, dijo que es difícil hablar de un candidato ganador del debate porque la primera jornada se desarrolló en tres días y con diferentes preguntas.

Desde su punto de vista, el candidato Fernando Olivera del Frente de la Esperanza sacó ventaja del debate. Sin embargo, precisó que necesariamente ese impacto no se traduce en los votos.

“Por ejemplo, en el 2016, Olivera se hizo conocido por las nuevas generaciones cuando tuvo un debate con Alan García, per ¿alguien se acuerda de alguna propuesta? El impacto que haya generado en el último debate es subjetivo, eso no se va a reflejar en la intención de votos”, apuntó.

En ese sentido, Tuesta fue enfático en señalar en que las personas que ven el debate, son en su mayoría quienes ya tienen decidido su voto presidencial.

“El formato que fue aprobado por los partidos no da mucho lugar al debate, sino que es un listado de exposiciones. Por allí ocurre que algunos aprovechan para dejar una anécdota o una crítica”, agregó el experto.