La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que, desde las 00:00 horas de este viernes 28 de noviembre, se procederá al cierre total del tránsito vehicular en el cruce de las avenidas Miguel Grau y Aviación, en el sentido este–oeste, con dirección a la plaza Grau.

Según precisó el municipio en un comunicado, la restricción vehicular responde a los trabajos de la vía Expresa Grau, proyecto que permitirá conectar por primera vez el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima.

La MML señaló que los trabajos en esta intersección “culminará antes de las fiestas navideñas”.

Ante la restricción anunciada, la comuna capitalina estableció el siguiente plan de desvío para los vehículos:

De La Victoria hacia el Cercado de Lima: los vehículos —incluidas las ambulancias— que circulan por la avenida Aviación deberán desviar por el jirón García Naranjo o el jirón Antonio Raimondi. Desde allí podrán incorporarse al jirón Huánuco y continuar hasta la avenida Grau, para luego retomar su ruta rumbo al Centro de Lima.

Del Cercado de Lima hacia La Victoria: los vehículos que transitan por la avenida Grau podrán girar hacia la avenida Aviación y continuar su recorrido con normalidad.

Cabe señalar que, mientras duren los trabajos, se habilitará un acceso peatonal para quienes necesiten desplazarse hacia el paradero de buses ubicado en el jirón Huánuco, así como ingresos exclusivos para las ambulancias del Hospital Nacional Dos de Mayo.

