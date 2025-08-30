Un mototaxista fue asesinado de un balazo en la cabeza en la asociación La Arboleda, en el distrito de Puente Piedra, límite con Carabayllo.
El crimen ocurrió alrededor de las 10:00 p.m., cuando la víctima realizaba su última carrera antes de regresar a casa.
Fuentes policiales identificaron al transportista como Freny Genaro Ramos Santos, de 28 años, quien alquilaba la unidad a la empresa Rosaluz Naranjo. Tres días antes, esta compañía había recibido una carta extorsiva firmada por un delincuente que se hace llamar ‘Cabezón Tito’.
Entre lágrimas, Maribel Asencio Ortiz, pareja del joven asesinado, recordó que minutos antes del ataque había conversado con él.
“Yo conversé con él desde las 9.47. Me indicó que estaba trayendo pasajeros a La Arboleda y esa era la última (carrera), que iba a dar la vuelta e iba a venirse a la casa”, relató para RPP.
