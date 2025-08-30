El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó este viernes la inscripción de las dos primeras alianzas electorales que participarán en las elecciones generales de 2026: Unidad Nacional y Fuerza y Libertad.

La decisión fue formalizada mediante resoluciones firmadas por el director nacional del Registro de Organizaciones Políticas, Felipe Paredes San Román, con lo cual ambas agrupaciones quedaron habilitadas para iniciar sus actividades de campaña.

La alianza Unidad Nacional está integrada por el Partido Popular Cristiano (PPC), el partido Unidad y Paz, y Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!. Este bloque es encabezado por el exministro y actual congresista Roberto Chiabra, junto con Renan Galindo Peralta, quienes asumen la representación política de la coalición.

En tanto, la alianza Fuerza y Libertad agrupa al partido Fuerza Moderna y al movimiento Batalla Perú. Sus principales figuras son Fiorella Molinelli, expresidenta de EsSalud, y Zósimo Cárdenas, actual gobernador regional de Junín. Ambos lideran este frente con miras a consolidar una alternativa en el escenario electoral del próximo año.

Procesos en trámite

El JNE aún tiene pendiente pronunciarse sobre otras solicitudes de inscripción de alianzas políticas. Una de ellas es Venceremos, conformada por Voces del Pueblo, agrupación del congresista Guillermo Bermejo, y Nuevo Perú por el Buen Vivir, liderado por Vicente Alanoca.

También sigue en evaluación el Frente de los Trabajadores y Emprendedores, integrado por Primero la Gente —organización en la que milita la excongresista Marisol Pérez Tello— y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), encabezado por Napoleón Becerra.