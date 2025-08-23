La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que el concurso público convocado para seleccionar a un nuevo fiscal supremo quedó declarado desierto, luego de que ninguno de los postulantes alcanzara el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación de caso práctico, considerada una de las más relevantes del proceso.

Según precisó la institución, de los 14 candidatos admitidos a esta fase, 13 se presentaron al examen; sin embargo, ninguno consiguió superar los 66.66 puntos que exige el reglamento para avanzar a la siguiente etapa. Uno de los postulantes no acudió a rendir la prueba.

De acuerdo con el reglamento de concursos, cuando ningún participante logra alcanzar la calificación mínima establecida, el procedimiento debe ser declarado desierto.

La evaluación fue desarrollada como parte de la Convocatoria N.° 001-2025-SN/JNJ, cuyos resultados fueron aprobados en sesión del Pleno el mismo día del anuncio. Con ello, el cargo de fiscal supremo para el que se había abierto el concurso permanece vacante.

La decisión implica que el procedimiento deberá reiniciarse desde cero mediante una nueva convocatoria. No obstante, hasta el momento, la JNJ no ha confirmado si se emitirá un nuevo llamado en el corto plazo.

Los postulantes habían superado etapas previas, como la revisión de hojas de vida y la calificación curricular. Sin embargo, todos resultaron desaprobados en la fase decisiva. Entre los trece que asistieron al examen figuraban profesionales con experiencia en el sistema de justicia, como el exjuez Edhín Campos y la exfiscal Rosario López Wong.

La JNJ detalló que los resultados individuales fueron enviados a los correos personales y casillas electrónicas de cada postulante, en cumplimiento del procedimiento.

Respecto a las calificaciones obtenidas, la institución señaló únicamente que el concurso fue declarado desierto debido a que ninguno de los aspirantes alcanzó la nota mínima.