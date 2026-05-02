El tradicional Mundialito de El Porvenir 2026, celebrado en el distrito limeño de La Victoria, coronó a Collaval como campeón tras imponerse por 1-0 a Mi Barrunto en una final intensa y disputada. El equipo del Cercado de Lima logró marcar la diferencia en el primer tiempo y supo sostener la ventaja hasta el pitazo final.

El encuentro estuvo marcado por la presión constante de Mi Barrunto, que llegaba como favorito, pero no logró concretar.

Collaval, en cambio, mostró eficacia al capitalizar su única ocasión clara de gol y luego reforzó su defensa.

El tramo final del compromiso se vivió con alta tensión tanto en el campo como en las tribunas, donde los asistentes siguieron cada jugada con expectativa e incluso reclamaron por el tiempo de juego.

Tras el silbatazo final, los jugadores e hinchas de Collaval celebraron con euforia la obtención del título.

La victoria representa un logro significativo para Collaval, que mantuvo regularidad a lo largo del torneo y superó a rivales exigentes en cada fase.

Esta edición del campeonato reunió a cerca de 5,000 personas.

El Mundialito de El Porvenir, que se realiza cada 1 de mayo desde 1950, es una de las tradiciones más emblemáticas del fútbol callejero de la capital.

El torneo se disputa bajo un formato de eliminación directa desde octavos de final, con 16 equipos que compiten hasta definir al campeón.