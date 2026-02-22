La Municipalidad de Santiago de Surco decidió este sábado inmortalizar el nombre del suboficial de segunda Patrick Hiroshi Ospina Orihuela en un albergue municipal de mascotas y un parque, según anunció el alcalde Carlos Bruce.

“Vecinos, conmovidos por el heroísmo del suboficial de segunda Patrick Hiroshi Ospina Orihuela de la Policía Nacional, quien demostró un gran valor al intentar rescatar a un perro en peligro, hemos decidido que nuestro albergue de mascotas llevará su nombre. Y de igual manera, un parque de nuestro distrito recibirá el nombre de este héroe cuyo valor es símbolo de amor hacia la vida de los más indefensos”, manifestó el burgomaestre.

Acto heroico

El efectivo de la Unidad de Operaciones Especiales, Auxilio y Rescate, y también bombero voluntario de la Compañía 236 Huachipa, ingresó al río Rímac tras reportarse en redes sociales la presencia de un perro atrapado en medio del cauce, cerca del puente Rayito de Sol. La violenta corriente, cuyo caudal se había elevado entre 60 y 70 metros cúbicos por minuto debido a las lluvias recientes, lo arrastró junto a la mascota y lo hizo desaparecer aguas abajo.

La búsqueda movilizó a decenas de efectivos de la PNP, bomberos, drones y unidades de rastreo a lo largo del río durante toda la noche. Finalmente, la tarde de este sábado 21 de febrero, su cuerpo fue hallado cerca de la desembocadura del Rímac, en las inmediaciones de la Base Naval del Callao.

Homenaje póstumo

La municipalidad indicó que los espacios bautizados con su nombre servirán para preservar la memoria de su vocación de servicio y su compromiso con los más indefensos. Colectivos de protección animal y ciudadanos de todo el país respaldaron la iniciativa en redes sociales, señalando que el sacrificio del suboficial trasciende fronteras y deja una huella imborrable en la comunidad.

“¡Un homenaje al valor y la entrega! En reconocimiento al heroísmo del policía Patrick Ospina Orihuela”, se lee en la publicación oficial de la Municipalidad de Surco.