Integrantes de la Mancomunidad Municipal Lima Centro proponen una reforma a la Ley 31914, la cual restringe la capacidad de las municipalidades para clausurar de manera inmediata locales inseguros.

Sobre ello, la alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza, indicó que existe la necesidad de ajustar dicha ley para permitir acciones decisivas en caso ocurran situaciones de riesgo.

“Nosotros, como organismo local, tenemos un área de riesgos y desastres que se encarga de emitir certificados de edificaciones, conocidos como IPSE”, declaró a RPP.

En ese sentido, señaló que dentro del Decreto Supremo 02-2018 se cuenta con tres niveles de riesgo: bajo, medio, alto y muy alto. Sin embargo, la norma no exige la presencia de un ingeniero estructural en las evaluaciones, lo cual se busca corregir luego del derrumbe del techo del centro comercial Real Plaza Trujillo.

Cabe mencionar que uno de los cuestionamientos que impulsó dicha normal fue si las municipalidades contaban con un personal especializado para ejecutar clausuras temporales, la cual en su momento se calificó de “abusiva”.

Respecto al tema, la burgomaestre expresó que habría que distinguir entre los proyectos de edificaciones y las condiciones de seguridad de los establecimientos.

“Hay que distinguir dos escenarios. El proyecto de edificaciones que es por donde se inicia para desarrollar una infraestructura de un bien y las condiciones de seguridad de un establecimiento comercial. Son dos temas diferentes. El que quiere construir una edificación tiene que empezar por su proyecto y este puede ser revisado por la municipalidad, por la comisión y por los revisores urbanos, que son las modalidades por las que pasa esta autorización y licencia”, sostuvo.

“Estas modalidades que deben contar con profesionales especializados para poder autorizar la edificación. Hay que distinguirlo bien porque es cierto que muchos gobiernos no han tomado las mejores decisiones. Cuando yo ingresé a Surquillo, de cada diez obras, siete no tenían licencia. No tenían licencia, pero estaban trabajando. Nosotros en el año 2024 emitimos más de 2.800 IPSEs, juntamente con licencias”, finalizó.

