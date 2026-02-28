Miguel Ángel Marín Morón, alias “Negro Marín”, pisó suelo peruano este viernes alrededor de las 5:34 p.m. tras ser trasladado desde España en un vuelo comercial bajo la custodia de agentes de Interpol. Su arribo representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado, dado su papel como uno de los líderes de la banda ‘Los Sanguinarios de la Construcción’.

Considerado uno de los principales cabecillas de esa organización, el “Negro Marín” habría dirigido una red de extorsión contra empresas del sector construcción y transporte en Lima Norte. Las autoridades también lo vinculan a la presunta responsabilidad en al menos cuatro homicidios cometidos en la capital.

Al arribar al país, el extraditado fue conducido de inmediato a las instalaciones del Ministerio Público en San Juan de Lurigancho para someterse a una evaluación por parte del médico legista. Concluida esa diligencia, será trasladado a la carceleta de requisitorias en cumplimiento de los protocolos establecidos para casos de extradición.

El proceso contempla además la realización de una audiencia de control de identidad, en la que se confirmará oficialmente su situación jurídica en territorio peruano. Dada la magnitud del caso y el nivel de búsqueda internacional que pesaba sobre él, se espera que dicha diligencia sea transmitida por la señal pública de Justicia TV.

Marín fue capturado en España en noviembre de 2025 y optó por allanarse al proceso de extradición. Dentro del mapa del crimen organizado, era identificado como lugarteniente de Adam Smith Lucano Cotrina, alias “El Jorobado”, y como rival directo de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’.

La Fiscalía ve en esta extradición una oportunidad para obtener información valiosa que permita desarticular otras redes criminales activas en Lima y el Callao. Al haberse sometido voluntariamente al proceso, las autoridades confían en que el implicado pueda colaborar con las investigaciones en curso.