Una niña de seis años perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la avenida Óscar R. Benavides (ex Colonial), en la urbanización Melitón Carbajal, en el Callao.

Según RPP, la menor viajaba como pasajera en una motocicleta que, por causas que aún son materia de investigación, impactó contra una cúster de transporte público.

La menor falleció en el lugar de los hechos como consecuencia de la fuerza del impacto.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del accidente y acordonaron la zona para facilitar el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Una vez culminadas las diligencias, el fiscal de turno dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Central del Callao.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Las diligencias realizadas en la zona provocaron la interrupción del tránsito en la avenida Óscar R. Benavides, generando congestión vehicular.