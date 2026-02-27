La Notaría Carpio Vélez desmintió este viernes, la autenticidad de un documento que circuló en medios y redes sociales, en el que se indicaba que la periodista Marisel Linares había donado su vehículo a Adrián Villar, conductor implicado en la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

El despacho del notario Donato Hernán Carpio Vélez señaló que no figura en su registro notarial dicha escritura pública o medio de transferencia que sostuvo la periodista en sus redes sociales.

“No obra en nuestro Archivo Notarial escritura pública o acta de transferencia entre las personas mencionadas”. Añadió que “tampoco consta en nuestro sistema electrónico de comprobantes de pago factura o boleta emitida a nombre de las personas de Marisel Linares Chávez o Adrián Villar Chirinos”, aclaró la entidad.

El documento desmentido había sido difundido el jueves 26 de febrero por el programa ‘Al día con Willax’, que lo presentó como una minuta de donación fechada el 18 de septiembre de 2025. En dicho texto figuraban Marisel Linares como donante y Adrián Villar como donatario de un vehículo marca Chevrolet, modelo Cruze, placa C4L-243.

Tras la aclaración, la notaría Carpio Vélez afirmó que se encuentra a disposición de las autoridades competentes para colaborar con las investigaciones y diligencias correspondientes del caso.