La Oficina Nacional de Procesos Electorales confirmó el extravío de actas electorales en San Juan de Lurigancho y San Borja como parte de las incidencias registradas durante la jornada del 12 de abril. Así lo confirmó la vocera Katyuska Valencia durante la conferencia de prensa organizada por la entidad para informar sobre el sistema de cómputo, el ausentismo y los problemas ocurridos en los comicios.

Valencia reconoció que los casos son lamentables, sin embargo señaló que este tipo de situaciones no es inédita en procesos electorales anteriores. Según la vocera, los problemas en el repliegue del material influyeron en lo ocurrido durante esta jornada.

“Dos mesas que han sido en efecto extraviadas. En el caso de San Borja también hacen referencia y nos han reportado que hay aparentemente la desaparición. Este tipo de casos que son lamentables, obviamente, se dan en casi todos los procesos de elección, no obviamente siendo visibles porque se reportan en Lima. Para esta oportunidad, obviamente, el problema que hemos tenido en el repliegue ha suscitado algunos movimientos”, sostuvo.

La vocera precisó además que el reglamento electoral contempla un procedimiento para este escenario. En esa línea, explicó que existe la posibilidad de solicitar al Jurado Electoral Especial que realice un recuento de los votos correspondientes a las actas extraviadas.

“Cuando hay esta situación ya está prevista en el reglamento incluso de tratamiento de actas observadas cuando son extraviadas. En esa oportunidad por el cambio de legislación se ha tenido la cautela de las cédulas y puede existir la posibilidad de que solicitarlo el jurado electoral especial se pueda hacer efectivamente el recuento. En esa medida esta situación puede estar recubierta de esa disposición”, explicó.

Conferencia de prensa de la ONPE sobre sistema de cómputo, ausentismo e incidencias con actas perdidas. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

Pérdidas fueron reportadas en dos distritos

Uno de los casos de pérdida de actas fue reportado en San Juan de Lurigancho, donde personal de la propia ONPE denunció en la comisaría de Zárate el extravío de ocho actas de la elección de senador nacional correspondientes a dos mesas del colegio Antenor Orrego. El comisario del distrito, comandante PNP Daniel Eleodoro Guivar Zumaeta, calificó los hechos como la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales.

El segundo extravío al que hizo referencia la vocera involucra a Fiorella Chumpitaz Muñoz, coordinadora y técnico de mesa de la ONPE, quien denunció haber encontrado la madrugada del 13 de abril actas rotuladas por colores de la mesa N° 059298 en la Escuela Superior Técnica Sencico de San Borja y haberlas entregado a una orientadora electoral en el centro de acopio del mismo local. Tres días después recibió una llamada de una persona que se identificó como asistente de la ODPE de San Borja para informarle que las actas se habían extraviado sin conocerse el lugar, hora ni fecha.