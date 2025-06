El acceso peatonal seguro al nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez estaría disponible recién hacia fines de 2028, según informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).

La presidenta de la institución, Verónica Zambrano, explicó que las actuales limitaciones de infraestructura impiden garantizar condiciones adecuadas para el tránsito a pie.

En declaraciones a Cuarto Poder, Zambrano detalló que el ingreso provisional habilitado —mediante puentes modulares— no cuenta con veredas ni espacios suficientes, lo que representa un riesgo para los peatones. “Sería muy peligroso que una persona intente caminar por esos puentes”, señaló.

Acceso provisional sin opción peatonal

El ingreso actual al aeropuerto fue implementado como medida de emergencia ante el retraso en la construcción del puente Santa Rosa, la vía oficial prevista para el nuevo terminal. Sin embargo, esta ruta temporal no incluye infraestructura peatonal, como veredas o áreas protegidas, por lo que Ositran descartó su uso para transeúntes.

Zambrano añadió que la situación no tendrá una solución inmediata, ya que las rutas peatonales existentes no coinciden con el diseño del nuevo terminal. Por ello, el acceso a pie no estará disponible hasta la culminación de las obras definitivas.

Viaducto Santa Rosa: la solución a largo plazo

El ingreso peatonal definitivo se realizará a través del viaducto del puente Santa Rosa, el cual contará con una vereda diseñada para garantizar seguridad y funcionalidad. Ositran estima que esta infraestructura estará concluida hacia finales de 2028.

La falta de acceso peatonal ha generado críticas entre los usuarios, especialmente entre quienes no utilizan vehículos particulares o transporte organizado.

Pese a las demandas, no se ha anunciado una alternativa temporal, por lo que el actual sistema de ingreso vehicular seguirá operando mientras avanzan las obras complementarias.