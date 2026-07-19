Un hombre de 31 años, permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos luego de caer de un bus de transporte público cuando se dirigía a su centro de labores en Jesús María. El accidente ocurrió el miércoles 15 de julio en la cuadra 4 de la avenida San Felipe y el pasajero continúa con pronóstico reservado tras sufrir graves lesiones en la cabeza.

Según la familia, la víctima identificada como Anoar Zarif Rodríguez Underwood, perdió contacto con sus allegados después del accidente, situación que generó preocupación debido a que mantenía comunicación constante con ellos. Horas después, sus parientes fueron informados por personal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins sobre su ingreso al área de emergencia.





¿Cómo ocurrió la caída del pasajero?

El hermano de la víctima, Fahed Sánchez, contó que tras conocer el ingreso al hospital acudieron a la comisaría de Jesús María, donde encontraron al conductor de la unidad intervenido. De acuerdo con su versión, el chofer señaló que el pasajero cayó luego de que se abriera la puerta posterior del vehículo.

La familia indicó que el bus pertenece a la empresa CTI Corporation y que el conductor fue identificado como Carlos Alberto Mego Gálvez. Sobre lo ocurrido dentro de la unidad, el familiar explicó que la versión brindada por el conductor apunta a una caída accidental.

“Lo que dice el chofer es que mi hermano se cayó del bus. Lo que él dice es que se abrió la puerta de la parte posterior y mi hermano resbaló”, declaró Fahed Sánchez, relató.

Permanece en coma inducido tras operaciones

Los familiares informaron que Anoar Zarif ingresó al hospital con lesiones graves en la cabeza y que fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas. Actualmente permanece con respiración asistida y bajo vigilancia médica debido a la gravedad de su estado.

Otro de sus hermanos, Wahyd Sánchez, señaló que el vehículo habría circulado a gran velocidad antes del accidente. Según indicó, la puerta se habría abierto durante el recorrido y eso habría provocado que el pasajero saliera despedido hacia la pista.

“Tiene fracturas en el cráneo, inflamación en el cerebro, le han tenido que retirar una placa para que no le provoque una muerte cerebral. Su pronóstico es reservado porque su estado es muy grave”, manifestó.

Familia pide esclarecer las circunstancias del accidente

Los familiares cuestionaron algunos aspectos del caso y solicitaron que se revisen todos los elementos disponibles para determinar cómo ocurrió la caída. Indicaron que las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Jesús María no registraron el momento exacto del incidente, aunque sí mostrarían el lugar donde ocurrió.

Fahed Sánchez señaló que la posición en la que quedó su hermano tras el impacto genera dudas sobre la forma en que se produjo la caída. Por ello, pidió que se analicen los testimonios y las imágenes disponibles.

“Está claro que hay una negligencia. Algo aparte y muy raro es que mi hermano tiene la cabeza tirada hacia la pista y las piernas hacia la vereda. Es una forma en la que cae muy rara”, sostuvo.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias del accidente mediante la revisión de las pruebas recogidas y las declaraciones de las personas involucradas. Mientras tanto, la familia espera la evolución del paciente, quien continúa hospitalizado en estado crítico.