Los padres de Kayla, una bebé que dejó de existir luego de recibir el suero letal de Medifarma, exigen justicia, pues indicaron que llevaron a la bebé solo para consultar por la diarrea que presentaba, pero le arrebataron la vida.

El último 20 de marzo, los progenitores decidieron ir a la citada clínica, pues si bien la criatura estaba alegre y llena de vida, tenía un cuadro de diarrea y para que esté mejor optaron por bonsultar a los especialistas.

Al llegar a la Clínica Sanna, las indicaciones médicas señalaron que para hacer frente a la deshidratación, le colocaron un suero, pero horas después la bebé comenzó a convulsionar.

“No tenía por qué pasarle esto, solo la llevamos por una diarrea (…) pensé que el suero la estaba ayudando, pero la estaba matando a mi bebé”, dijo la madre a “Punto Final”.

Debido a que la bebé estaba grave fue trasladada al hospital Almenara, pero falleció.

“Mi bebé era muy esperada, desde que me enteré (que estaba embarazada) todo había sido felicidad. Tenía mucho por vivir (...) Me la han arrebatado. Nosotros vamos a denunciar, queremos que paguen los responsables”, indicó la progenitora Miriam Zevallos, quien no cesará en su afán de conseguir justicia.

“Ella estaba lúcida y tomando su leche normalmente”, agrega hasta que le aplicaron el suero fisiológico.

Los progenitores enterados de la situación de la salud del país, decidieron invertir en su integridad y optar por un seguro médico en la red de las clínicas Sanna. “Quien iba pensar que pagando y llevando a una clínica iba a pasar esto”, señaló Gerson Iparraguirre, padre de la bebé.

La alerta de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) llegó muy tarde: el 22 de marzo.

Al respecto, la clínica Sanna admitió en una reunión privada con los padres de la menor que habían detectado problemas con el suero Medifarma, pero que solo tras la muerte de Kayla y otros dos pacientes se dieron cuenta de gravedad de la situación.

Además, representantes de la clínica Sanna no han brindado declaraciones públicas.

Por su parte, Medifarma solo emitió un pequeño comunicado reconociendo la falla en su producto y pidió disculpas; sin embargo, sus directivos, Luis Alberto Kanashiro y Luis Rengifo Moy, no se han pronunciado.