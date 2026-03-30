Un joven de 18 años falleció tras el despiste de su motocicleta en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur, a la altura del puente Capilla, en el distrito de Villa El Salvador.

El accidente, ocurrido la madrugada de este lunes 30 de marzo, también dejó a una mujer herida.

Según los primeros reportes, el hecho se registró cuando la víctima, identificada como Anthony Aarón Flores Vega, perdió el control de su motocicleta por motivos aún desconocidos y salió expulsado varios metros fuera de la vía. Se presume que, tras la caída, habría sido atropellado.

Las diligencias preliminares descartarían un choque con otro vehículo, ya que la motocicleta quedó prácticamente intacta. Asimismo, se informó que el joven no llevaba puesto el casco de seguridad al momento del accidente , el cual fue hallado enganchado en el timón.

En tanto, su acompañante, una mujer, fue trasladada de emergencia al hospital de Villa El Salvador con heridas de consideración.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional y de Serenazgo para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.

Debido al accidente, fue restringido temporalmente para el tránsito uno de los carriles de la Panamericana Sur, generando congestión vehicular en la zona.