Continúan las investigaciones sobre las amenazas que sufrió Petronila Gonzales, conocida como “Doña Peta” y madre del delantero Paolo Guerrero. Según las autoridades policiales se viene avanzando los trabajos para identificar a los miembros de la banda criminal que envió los mensajes intimidatorios a la familia del futbolista.

Como se sabe, el futbolista dio a conocer a los medios de comunicación, que su madre “Doña Peta” recibió fuertes amenazas tras firmar un contrato con el club César Vallejo, por lo que decidió no ir a Trujillo.

Este sábado 17, el ministro del Interior, Víctor Torres, ofreció una conferencia de prensa junto a las autoridades de la Policía Nacional del Perú, y refirió que el delantero “puede desenvolverse normalmente en cualquier ámbito en Perú”, ya que se le está brindando toda la seguridad a él y su familia.

El ministro refirió que la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri PNP) y el Ministerio Público ya han asumido el caso. Precisamente, la policía encargada de la Unidad Especializada de Secuestros y Extorsiones , viene realizando las investigaciones para dar con la información de los probables autores de las amenazas a la progenitora de “El Depredador”.

“ Se ha recopilado suficientes elementos de convicción que están confirmando la identificación de los integrantes de esta banda criminal que viene atentando contra la familia de (Paolo) Guerrero. Como saben las investigaciones tienen carácter confidencial, por lo que los resultados obtenidos de esta investigación, se estarán brindando oportunamente (a la prensa)”, indicó uno de los responsables de la Unidad Especializada de Secuestros y Extorsiones.

Además, precisó que se ha incrementado el patrullaje en la casa de la madre del jugador, ubicada en Chorrillos. “Se viene articulando con la comisaría distrital para que se despliegue el patrullaje preventivo a inmediaciones el domicilio de la agraviada, así como se hacen con las personas que denuncian estos delitos”, subrayó.

Inseguridad en el país

Cabe recordar, que César Acuña presidente fundador del Club César Vallejo, lamentó que Paolo Guerrero no quiera ir a Trujillo. “Entonces yo creo que no es un motivo para decir voy o no voy a Trujillo porque está en emergencia, al contrario eso debe motivarlo para que venga porque hay más seguridad, más tranquilidad y mayor presencia de las Fuerzas Armadas”, sostuvo.

El gobernador de La Libertad contó que él también ha recibido llamadas de extorsionadores. “La población también. En Lima hay más inseguridad que en Trujillo (...) La extorsión por teléfono es un delito común, siempre extorsionan por teléfono, y el caso de la mamá de Paolo no es el único, eso se da todos los días, a los empresarios los amenazan”, refirió.

Mensajes

Estos son los chats de extorsión que recibió Doña Peta:

- “Habla tía Peta, mándale este recado a Paolo que acá el norte es nuestro y que vaya acomodándose a nuestro ritmo. Queremos que nos haga una colaboración de la organización, caso contrario así esté con 10 guardaespaldas, lo vamos a topar y luego se lamentará de las consecuencias. Que nos llame alguien a dar una solución y si se apega a la Policía nos vamos a enterar, volaremos número y la próxima comunicación va a ser cuando le hagamos un atentado”.

- “Somos la organización que está detrás de la mayoría de asesinatos y secuestros en Trujillo. Depende de Paolo si quiere que su estadía en Trujillo sea pacífica o aterradora”.

- “Trujillo es nuestra tierra y aquí el muchacho con nosotros puede estar en el infierno o en el cielo (...) Sean inteligentes y den una solución por el bien de todos, si no veo interés, me descuelgo y un secuestro más a mi lista para pedir con ganas 7 cifras”.

Hija de César Acuña

De otro lado, el ministro del Interior, Víctor Torres, dijo que han capturado a dos sujetos que asaltaron a la hija del gobernador regional de La Libertad, César Acuña. Ambos delincuentes pertenecen a la banda criminal “Los Patagallos” y son conocidos como alias “El Viejo” y “Rebosio”.

TE PUEDE INTERESAR: