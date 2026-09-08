En la Plaza Mayor de Lima, el papa León XIV encabezará el foro “Todas las voces”, un espacio de diálogo ciudadano en el que representantes de distintos sectores sociales expondrán sus principales preocupaciones sobre la situación del país. Entre los temas que abordarán figuran los temas laborales y los casos de corrupción.

De acuerdo con América Noticias, el encuentro permitirá que los participantes dialoguen directamente con el Sumo Pontífice, en un espacio de conversación democrática que marcará un precedente en la capital. Durante la jornada, se prevé que León XIV comparta mensajes de aliento y reflexiones éticas frente a las principales dificultades que atraviesa actualmente la población peruana.

La visita pastoral del papa León XIV al Perú está prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026. Su regreso al país genera gran expectativa entre los fieles, debido a los 40 años que anteriormente dedicó a su labor como misionero y obispo en territorio peruano.

La agenda del papa León XIV para el 12 de noviembre, segundo día de su visita al Perú, comenzará con una reunión en el Palacio Arzobispal junto a obispos y sacerdotes locales. Posteriormente, el Sumo Pontífice participará en el foro ciudadano de la Plaza Mayor y, tras esta actividad, se trasladará al Estadio Monumental de Ate para reunirse con jóvenes peruanos.

El Gobierno peruano destinó S/63 millones para cubrir los gastos de logística, seguridad y comunicación relacionados con la visita apostólica. En tanto, los gremios comerciales proyectan que las actividades vinculadas al arribo del papa León XIV podrían generar un movimiento económico de hasta S/1.200 millones, principalmente en beneficio de las microempresas.

El 13 de noviembre, el papa León XIV continuará su visita pastoral en Chiclayo, donde presidirá una misa multitudinaria en Pimentel. La elección de esta localidad tiene un significado especial para el Sumo Pontífice, ya que allí residió durante su etapa como obispo diocesano.

La delegación papal se trasladará el 14 de noviembre a Cusco, donde León XIV participará en un encuentro con la fe andina. La visita busca, además, impulsar la actividad turística de la región imperial, cuyo movimiento habitual podría incrementarse hasta en 50%.

Pucallpa será otra de las ciudades que visitará León XIV durante su recorrido por el Perú. En Ucayali, el Sumo Pontífice dialogará con comunidades nativas de la Amazonía y se encontrará con miles de fieles, antes de brindar un mensaje sobre la importancia de proteger el medio ambiente.