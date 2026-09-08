Dos mototaxistas fueron víctimas de un ataque a balazos ocurrido en un paradero informal del jirón Lorenzo de Vidaurre, ubicado a pocos metros de la Estación Miguel Grau del Metro de Lima, en el Cercado de Lima.

De acuerdo con RPP, los transportistas permanecían dentro de sus vehículos cuando fueron atacados a tiros por dos sujetos que posteriormente huyeron del lugar.

Las víctimas fueron evacuadas de emergencia al Hospital Dos de Mayo, donde permanecen bajo observación. Uno de los mototaxistas recibió un impacto de bala en el brazo, mientras que el otro resultó herido por un disparo en la zona del tórax.

La Policía acordonó la escena para realizar las diligencias correspondientes. En el lugar, los peritos encontraron un casquillo de bala y un proyectil. Las investigaciones buscan determinar las circunstancias del ataque y establecer el móvil detrás de este nuevo hecho de violencia contra transportistas en la capital.

Los familiares señalaron que los mototaxistas no eran víctimas de extorsión por parte de bandas criminales. Según su versión, los responsables del ataque serían delincuentes que abordaron los vehículos haciéndose pasar por pasajeros.

De acuerdo con esta versión, los sujetos solicitaron a los mototaxistas un servicio hacia una zona que estos normalmente no frecuentan. Ante la negativa de los transportistas, los individuos habrían reaccionado disparándoles en represalia.

“Como no los han querido llevar, ellos han dado la vuelta y han sacado un arma, y han disparado a los dos chicos. Amenaza no, que yo sepa, tampoco están pagando cupo”, sostuvo un testigo a dicho medio.